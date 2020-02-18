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В SkyUp уточнили время прилета самолета с эвакуированными из Китая украинцами

Новости » Общество     18.02.2020 - 17:29
В SkyUp уточнили время прилета самолета с эвакуированными из Китая украинцами
Иллюстративное фото (pxhere.com)

По словам гендиректора SkyUp, в компании отобрали три экипажа, которые будут задействованы в рейсе

Генеральный директор украинской авиакомпании SkyUp Евгений Хайнацький заявил, что самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в Украину в четверг, 20 февраля. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в компании отобрали три экипажа, которые будут задействованы в рейсе.

"SkyUp готова к выполнению этого рейса. Мы выбрали три экипажа, которые будут задействованы в этом рейсе. Самолет возвращается в Украину 20 (февраля - ред.) числа примерно в 8 утра. Экипаж будет максимально отделен от пассажиров", - заявил Хайнацкий.

При этом Хайнацкий добавил, что самолет, который будет проводить эвакуацию граждан из Китая, вылетит из Киева в среду, 19 февраля, в 02:50.

В свою очередь, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин отметил, что все структуры Министерства внутренних дел готовы к выполнению своих задач и обеспечению охраны места проведения обсервации.

Напомним, ранее стало известно, что Украина эвакуирует из Китая граждан более 10 стран. В частности, с запросом о помощи в эвакуации обратились Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Ранее также сообщалось, что эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану.

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