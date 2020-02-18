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Літак з евакуйованими з Китаю українцями прилетить до "Борисполя"

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 22:39
Літак з евакуйованими з Китаю українцями прилетить до "Борисполя"
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Літак прибуде до "Борисполя" вранці 20 лютого

Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з провінції Ухань українцями прибуде до аеропорту "Бориспіль" вранці 20 лютого. Про це повідомляється на сайті компанії.

Повідомляється, що літак завтра вночі вилетить з "Борисполя" до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. Повертатиметься борт за тим же маршрутом і має бути у "Борисполі" о 8 ранку 20 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими українцями прилетить до України в четвер, 20 лютого. Борт, який буде проводити евакуацію українців з Китаю, вилетить з Києва в середу, 19 лютого, о 02:50.

У МЗС України повідомили, що літак евакуює також громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії. Загалом очікується евакуація 36 іноземців.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше аеропорт "Бориспіль" вже приймав рейси з українцями з Китаю, де відбувся спалах коронавірусу.

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