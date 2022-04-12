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Самолет, два вертолета и беспилотники: в ВСУ рассказали о сбитой авиации врага

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 02:05
Самолет, два вертолета и беспилотники: в ВСУ рассказали о сбитой авиации врага Сбитый самолет РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО ВСУ уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов. Украинским военным удалось сбить один самолет, два вертолета, а также четыре беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Истребители Воздушных Сил сегодня продолжали воздушное противостояние с превосходящими силами противника, а также в тяжелых условиях прикрывали ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

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