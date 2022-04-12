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Літак, два вертольоти і безпілотники: у ЗСУ розповіли про збиту авіацію ворога

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Вівторок 12 квітня 2022 02:05
Літак, два вертольоти і безпілотники: у ЗСУ розповіли про збиту авіацію ворога Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

11 Квітня зенітно-ракетними підрозділами Повітряних Сил і ППО ЗСУ знищено сім повітряних цілей російських окупантів. Українським військовим вдалося збити один літак, два вертольоти, а також чотири безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Винищувачі Повітряних Сил сьогодні продовжували повітряне протистояння з переважаючими силами противника, а також у важких умовах прикривали ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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