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Самолет АН-26 попытаются собрать в исходное состояние

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 16:54
Самолет АН-26 попытаются собрать в исходное состояние
Фото: место катастрофы (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Обломки самолета АН-26, которые потерпел крушение под Харьковом, доставят на специальную площадку. Эксперты попытаются собрать самолет в исходное состояние.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, транспортирование обломков самолета начнется лишь после того, как завершится процедура с телами погибших.

"У нас в плане в первую очередь получить бортовой самописец, чтобы на основании этого самописца сделать анализ последних минут жизни этого транспорта. После этого самолет будет доставлен на специальную площадку, где специалистами будет проведена максимальная разборка его в исходное состояние", - сказал Уруский.

Он добавил, что пока обломки самолета никуда не вывозили, так как продолжаются следственные действия на месте катастрофы.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение вчера возле Чугуева в 20:45. Он совершал учебные полеты. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты харьковского военного университета. 26 человек погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что место катастрофы будут обследовать еще минимум два дня.

При этом по данному делу следственной группой уже назначено более 50 экспертиз.

Отметим, сейчас ГБР рассматривает четыре причины авиакатастрофы. Более подробно о возможных причинах трагедии читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Происшествия авиакатастрофаАН-26
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