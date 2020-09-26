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Самолет АН-26 мог летать еще три года, - Таран

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 15:58
Самолет АН-26 мог летать еще три года, - Таран
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Самолет АН-26, который потерпел крушение в Харьковской области, мог летать еще на протяжении трех лет. До очередного ремонта у него было в запасе еще более 5 тысяч летных часов.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, самолету было 43 года, однако в ремонте не нуждался ни сам борт, ни его двигатель.

"Машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану", - сказал Таран.

Напомним, военный самолет АН-26 разбился во время учений вблизи Чугуева в Харьковской области. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты харьковского военного университета. В результате крушения 26 человек погибли, еще один в среднем состоянии был доставлен в больницу.

Ранее РБК-Украина писало, что самолет АН-26 получил продление срока эксплуатации от производителя на два года. При этом в ВСУ заявили, что информация о том, что самолет нуждался в ремонте - не соответствует действительности.

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Новости Украины Происшествия авиакатастрофаАН-26Андрей Таран
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