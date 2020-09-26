Літак АН-26 міг літати ще три роки, - Таран

Фото: Андрій Таран (УНІАН)

Літак АН-26, який розбився в Харківській області, міг літати ще протягом трьох років. До чергового ремонту в нього було в запасі ще понад 5 тисяч льотних годин.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

За його словами, літаку було 43 роки, однак в ремонті не потребував ні сам борт, ні його двигун.

"Машина могла здійснювати польоти ще три роки без оновлення ресурсу. Мова йде і про двигуни, і про борт. Протягом вчорашнього дня літак здійснив шість злетів і п'ять посадок і повинен був ще працювати до 23.00.Тобто, все йшло за планом", - сказав Таран.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 розбився під час навчань поблизу Чугуєва Харківської області. На борту знаходилися 27 осіб, з них 20 - курсанти харківського військового університету. В результаті аварії загинуло 26 осіб, ще один в середньому стані був доставлений в лікарню.

Раніше РБК-Україна писало, що літак АН-26 отримав продовження терміну експлуатації від виробника на два роки. При цьому в ЗСУ заявили, що інформація про те, що літак потребував ремонту - не відповідає дійсності.