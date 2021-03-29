После самого кровавого дня: войска в Мьянме открыли огонь на похоронах

Скорбящие скрылись от стрельбы на службу в Баго, недалеко от торговой столицы Янгона. Сообщений о жертвах не было.

"Пока мы поем песню о революции, силы безопасности просто прибыли и стреляли в нас", - сказала женщина по имени Ай, которая была на службе.

Напомним, в ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен военного переворота, который произошел в прошлом месяце.

1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Также сообщалось, что Европейский союз готовится расширить санкции в отношении военных Мьянмы в ответ на переворот.