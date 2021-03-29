ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После самого кровавого дня: войска в Мьянме открыли огонь на похоронах

Новина українською → Мьянма, Понедельник 29 марта 2021 01:55
После самого кровавого дня: войска в Мьянме открыли огонь на похоронах Фото: протесты в Мьянме (twitter.com)
Автор: Даша Харченко

Силы безопасности Мьянмы открыли огонь на похоронах в воскресенье, когда люди по всей стране собрались, чтобы оплакать убитых накануне в ходе самого жестокого подавления протестов со времен военного переворота. В субботу, 27 марта, погибли 114 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Скорбящие скрылись от стрельбы на службу в Баго, недалеко от торговой столицы Янгона. Сообщений о жертвах не было.

"Пока мы поем песню о революции, силы безопасности просто прибыли и стреляли в нас", - сказала женщина по имени Ай, которая была на службе.

Напомним, в ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен военного переворота, который произошел в прошлом месяце.

1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Также сообщалось, что Европейский союз готовится расширить санкции в отношении военных Мьянмы в ответ на переворот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Мьянма
NEWS
Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол
Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда