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Після найбільш кривавого дня: війська в М'янмі відкрили вогонь на похоронах

Новость на русском → М'янма, Понеділок 29 березня 2021 01:55
Після найбільш кривавого дня: війська в М'янмі відкрили вогонь на похоронах Фото: протести в М'янмі (twitter.com)
Автор: Даша Харченко

Сили безпеки М'янми відкрили вогонь на похороні у неділю, коли люди по всій країні зібралися, щоб оплакати убитих напередодні в ході найбільш жорстокого придушення протестів з часів військового перевороту. У суботу, 27 березня, загинули 114 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Скорботні втекли від стрілянини на службу в Баго, недалеко від торгової столиці Янгона. Повідомлень про жертви не було.

"Поки ми співаємо пісню про революцію, сили безпеки просто прибутки і стріляли в нас", - сказала жінка на ім'я Ай, яка була на службі.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів військового перевороту, який відбувся у минулому місяці.

1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Також повідомлялося, що Європейський союз готується розширити санкції стосовно військових М'янми у відповідь на переворот.

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