ПСЖ рассчитывает сохранить лидеров команды еще на один сезон

Фото: Неймар и Килиан Мбаппе (psg.fr)

Из-за пандемии коронавируса цены на футболистов значительно упадут

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" не планирует расставаться с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает L’Équipe.

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса цены на футболистов значительно упадут. В такой ситуации парижане рассчитывают, что два самых дорогих игрока команды останутся в клубе еще как минимум на один сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересована каталонская "Барселона", за которую бразилец выступал с 2013 по 2017 год, а на француза претендует мадридский "Реал". Контракты обоих футболистов с ПСЖ рассчитаны до лета 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. Неймар отметился 17 голами и оформил два ассиста в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать форварда Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба в результате пандемии коронавируса. В услугах португальца заинтересованы два клуба, в частности, ПСЖ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно могут продлить до января 2021 года.