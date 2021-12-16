На саммите "Восточного партнерства" не обсуждали "Северный поток-2"

Участники саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток-2". ЕС должен быть готов к новым вариантам развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление премьер-министра Финляндии Санну Марин по итогам саммита "Восточного партнерство".

Марин сообщила также, что санкции в отношении РФ тоже не обсуждались.

"Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий в этом регионе", - указала премьер.