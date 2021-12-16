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На саміті "Східного партнерства" не обговорювали "Північний потік-2"

Автор: Артур Родивилов

Учасники саміту "Східного партнерства" в Брюсселі не обговорювали "Північний потік-2". ЄС має бути готовий до нових варіантів розвитку ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін за підсумками саміту "Східного партнерства".

Марін повідомила також, що санкції щодо РФ теж не обговорювалися.

"Ми не обговорювали санкції на цьому конкретному рівні, але ми, звичайно, обговорювали в цілому ситуацію з Україною, яка дуже турбує нас, і ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій в цьому регіоні", - вказала прем'єр.

Раніше голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн заявила, що всі учасники саміту ЄС "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

Своєю чергою глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС. Брюссель готовий обговорювати санкції.

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Північний потік-2