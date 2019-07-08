На саммите Украина-ЕС подписали соглашения о финансовой поддержке

Фото: подписание соглашений (president.gov.ua)

Большинство соглашений было подписано между правительством Украины и Европейской комиссией

В ходе саммита Украина - Европейский союз, который проходит сегодня в Киеве, было подписано 5 соглашений по финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Как сообщается, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, президента Совета Европы Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера было подписано соглашение о финансировании "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза". Документ предусматривает помощь Евросоюза общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Также между правительством Украины и Еврокомиссией было подписано соглашение о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза", общий бюджет которого составляет 22,9 млн евро. Помощь ЕС направлена на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Также было заключено соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры", общий бюджет которого 10 млн евро. Помощь ЕС должна быть привлечена для повышения возможностей организаций гражданского общества (ОГО) и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", которая направлена на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.

Также между сторонами было заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для востока Украины". Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Объем помощи для финансирования всех мероприятий в рамках сделки составит 60 млн евро.

Напомним, сегодня в Киеве начался XXI саммит Украина-Европейский союз. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу и примут участие в в пленарном заседании саммита.

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что XXII саммит Украина-ЕС может не понадобится. Он считает, что к этому времени Украина станет неотъемлемой частью Европы.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены Евросоюзом. По его словам, санкции остаются единственным инструментом скорейшего наступления мира в Украине. И такая политика должна продлиться до полного выполнения минских соглашений, восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности.