На саміті Україна-ЄС підписали угоди про фінансову підтримку

Фото: підписання угод (president.gov.ua)

Більшість угод було підписано між урядом України та Європейською комісією

У ході саміту Україна - Європейський союз, який проходить сьогодні в Києві, було підписано 5 угод щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу президента.

Як повідомляється, у присутності президента України Володимира Зеленського, президента Ради Європи Дональда Туска і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера було підписано угоду про фінансування "U-LEAD з Європою: Програма для України по розширенню прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза". Документ передбачає допомогу Євросоюзу загальним обсягом 40 млн євро на фінансування заходів з реалізації реформи децентралізації та підтримки об'єднаних громад.

Також між урядом України та Єврокомісією було підписано угоду про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива - друга фаза", загальний бюджет якого складає 22,9 млн євро. Допомога ЄС спрямована на посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.

Також було укладено угоду про фінансування заходу "Підтримка громадянського суспільства та культури", загальний бюджет якого 10 млн євро. Допомога ЄС повинна бути залучена для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства (ОГС) та установ культури сприяти розвитку підзвітних, прозорих і демократичних інститутів, соціальному і економічному розвитку, а також запобігання насильницьких конфліктів.

Крім того, сторони підписали угоду про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019", яка спрямована на підтримку України у реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині зони вільної торгівлі в сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових відносин Загальний внесок ЄС у рамках документа становить 44 млн євро.

Також між сторонами було укладено додаткову угоду про внесення змін в угоду про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України". Метою документа є збільшення на 10 млн євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частина Запорізької області. Обсяг допомоги для фінансування всіх заходів у рамках операції складе 60 млн євро.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався XXI саміт Україна-Європейський союз. В ході заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч і візьмуть участь у пленарному засіданні саміту.

В ході брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що XXII саміт Україна-ЄС може не знадобиться. Він вважає, що до цього часу Україна стане невід'ємною частиною Європи.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що секторальні і кримські санкції будуть продовжені Євросоюзом. За його словами, санкції залишаються єдиним інструментом швидкого настання миру в Україні. І така політика повинна тривати до повного виконання мінських угод, відновлення суверенітету України і територіальної цілісності.