На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов

Во время 21-го саммита "Украина - ЕС" будет в целом подписано 5 документов. Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на брифинге по повестке дня саммита, передает корреспондент РБК-Украина.

Точицкий заявил, что ЕС обещает сделать все для освобождения украинских моряков.

"Вво первых, будет 5 документов на данном историческом этапе. Во-вторых, ЕС сказал, что РФ должна сделать все для освобождения украинских моряков. Это один из элементов для обсуждения и отражения в заявлении саммита", - заявил Точицкий.

По его словам, будет подписан документ об открытии офиса ЕС в Мариуполе.

"ЕС пошли дальше. Была направлена группа экспертов в Приазовье. Они проехали от Мариуполя к Запорожью и предложили проект на сумму 10 млн в части инфраструктурных проектов, в части открытия офиса ЕС в Мариуполе для того, чтобы осуществлять обучение в области децентрализации и бизнес проектов. Кроме этого, с европейской стороной будет подписано еще несколько соглашений в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией",- заявил Точицкий.

Напомним, на саммите Украина-ЕС обсудят санкции против России. В окончательном документе 21-го саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины.

РБК-Украина писало, что 8 июля состоится саммит "Украина-ЕС". Председательствовать на саммите будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.