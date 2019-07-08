На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів

Під час 21 саміту "Україна - ЄС" буде загалом підписано 5 документів. Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на брифінгу щодо порядку денного 1 саміту, передає кореспондент РБК-Україна.

Точицький заявив, що ЄС обіцяє зробити все для звільнення українських моряків.

"По перше, буде 5 документів на цьому історичному етапі. По-друге, ЄС сказав, що РФ має зробити все для звільнення українських моряків і суда. Це один з елементів для обговорення і відображення у заяві саміту", - заявив Точицький.

За його словами, буде підписано документ про відкриття офісу ЄС у Маріуполі.

"ЄС пішли далі. Була направлена група експертів до Приазовя. Вони проїхали від Маріуполя до Запоріжжя і запропонували проект на сумму 10 млн у частині інфраструктурних проектів, у частині відкриття офісу ЄС у Маріуполі для того, щоб здійснювати навчання у галузі децентралізації та бізнес проектів. Окрім цього, з європейською стороною буде підписано ще декілька угод в частині децентралізації та допомоги в боротьбі з корупцією",- заявив Точицький.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії. В остаточному документі 21 -го саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.

РБК-Україна писало, що 8 липня відбудеться саміт "Україна-ЄС". Головувати на саміті будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.