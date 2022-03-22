На саммите НАТО обсудят действия на случай применения Россией химического оружия, - NYT

Отмечено, что войска РФ пытаются продвигаться вдоль линии фронта, которая протянулась более чем на тысячу миль, поэтому западные страны все больше обеспокоены потенциальной готовностью Москвы обратиться к смертельному нетрадиционному оружию.

"Президент Байден готовится отправиться на саммит НАТО на этой неделе в Брюсселе, где западные союзники, как ожидается, обсудят, как они отреагируют, если Россия будет использовать химическое, биологическое, кибер или ядерное оружие" - пишет издание.

Напомним, недавно в Вашингтоне предупредили, что Россия столкнется с большими последствиями со стороны Соединенных Штатов, если применит химическое оружие в ходе вторжения в Украину.

Добавим, недавно Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био - или химоружием, чтобы попытаться оправдать вторжение в Украину.

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