На саміті НАТО обговорять дії на випадок застосування Росією хімічної зброї, - NYT

Зазначено, що війська РФ намагаються просуватися вздовж лінії фронту, яка простяглася більш ніж на тисячу миль, тож західні країни дедалі більше стурбовані потенційною готовністю Москви звернутися до смертельної нетрадиційної зброї.

"Президент Байден готується відправитися на саміт НАТО цього тижня в Брюсселі, де західні союзники, як очікується, обговорять, як вони відреагують, якщо Росія використовуватиме хімічну, біологічну, кібер або ядерну зброю" - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно у Вашингтоні попередили, що Росія зіткнеться з великими наслідками з боку Сполучених Штатів, якщо застосує хімічну зброю в ході вторгнення в Україну.

Додамо, нещодавно Міноборони Британії попередило про підготовку РФ операції під "чужим прапором" з біо- або хімзброєю, щоб спробувати виправдати вторгнення в Україну.

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