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На саміті з клімату країни зобов'язалися відмовитися від вугілля: серед них Україна

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Шотландія, Четвер 04 листопада 2021 05:31
На саміті з клімату країни зобов'язалися відмовитися від вугілля: серед них Україна Фото: країни на саміті з клімату зобов'язалися відмовитися від вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

На саміті з клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, в яких використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам і Польща, Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зобов'язання передбачають, що країни, які підписалися, поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не будуть інвестувати в цю галузь.

Уряд Великобританії пояснює, що ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

Відзначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

Тим часом глава делегації Грінпіс Хуан Пабло Осорніо вважає, що в цілому ця заява все ще "не відповідає амбіціям, необхідним щодо викопного палива в це критичне десятиліття".

"Дрібний шрифт, мабуть, дає країнам величезну свободу дій у виборі дати припинення виробництва, попри блискучий заголовок", - заявив він.

Нагадаємо, що на кліматичному саміті в Глазго країни зобов'язалися зупинити вирубку лісів. Це має відбутися до 2030 року.

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