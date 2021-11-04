На саміті з клімату країни зобов'язалися відмовитися від вугілля: серед них Україна

На саміті з клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, в яких використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам і Польща, Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зобов'язання передбачають, що країни, які підписалися, поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не будуть інвестувати в цю галузь.

Уряд Великобританії пояснює, що ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

Відзначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

Тим часом глава делегації Грінпіс Хуан Пабло Осорніо вважає, що в цілому ця заява все ще "не відповідає амбіціям, необхідним щодо викопного палива в це критичне десятиліття".