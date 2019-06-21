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На саммите ЕС не смогли договориться о защите климата

Новости » Политика    21.06.2019 - 21:44
На саммите ЕС не смогли договориться о защите климата
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Европейские лидеры ограничились лишь общими заявлениями

Лидеры стран Европейского союза во время саммита Европейского совета в Брюсселе не смогли договориться о создании к 2050 году условий для защиты климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, представители 28 стран-участниц Евросоюза не смогли достичь согласия по политике защиты климата из-за возражений лидеров восточноевропейских стран.

Отмечается, что европейские лидеры ограничились общей декларацией, в которой лишь подтвердили свою принципиальную приверженность созданию условий, исключающих негативное влияние на климат.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов. Следующая встреча Европейского совета состоится 30 июня.

Позже, главный претендент на пост президента Еврокомиссии, представитель Европейской народной партии Манфред Вебер объявил о своем выходе из президентской гонки. Вебера считали основным претендентом на должность, но по результатам голосования он не набрал достаточной поддержки.

Как писало РБК-Украина, газета Financial Times сообщила, что связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года.

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