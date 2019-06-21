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Главный претендент на пост главы Еврокомиссии выбыл из гонки

Новости » Политика    21.06.2019 - 16:29
Главный претендент на пост главы Еврокомиссии выбыл из гонки
Фото: Манфред Вебер (Reuters)

Вебер был главным претендентом на должность президента Еврокомиссии

Представитель Европейской народной партии Манфред Вебер выбыл из гонки после того как не смог получить достаточной поддержки на выборах президента Еврокомиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Как сообщается, Вебер считался главным претендентом на пост руководителя Еврокомиссии. Однако во время голосования он и еще двое ведущих кандидатов не смогли получить достаточной поддержки европейских лидеров.

Отмечается, что вместе с Вебером необходимого количества голосов не смогли набрать кандидат от социал-демократов, первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и кандидат от либералов Маргарете Вестагер, которая сейчас занимает должность еврокомиссара по вопросам конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите Европейского совета 20 июня европейской лидеры не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. По словам Дональда Туска, ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Следующая встреча Европейского совета состоится 30 июня.

Как писало РБК-Украина, газета Financial Times сообщила, что связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года. В ходе выборов были сделаны широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

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