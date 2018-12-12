В Европарламенте считают целесообразным продление санкций против РФ

Фото: заседание Европейского парламента (europarl.europa.eu)

В Европарламенте призвали ЕС продлить санкции, если РФ не освободит незаконно арестованных украинских моряков

Европейский парламент считает, что в связи нападением РФ на украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе Европейский союз должен продлить санкции против России. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", передает РБК-Украина.

В документе содержится призыв к Европейскому союзу и его государствам-членам ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если произойдет дальнейшая военная эскалация.

Кроме того, Европейский парламент призвал Россию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе. В Европарламенте серьезно обеспокоены тем, что напряженность может представлять собой "ползучую попытку аннексировать суверенные права Украины на Азовском море". В связи с этим Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море, говорится в резолюции.

Напомним, в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченскому мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.

Отметим, 25 ноября РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки РФ были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, в РФ заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.