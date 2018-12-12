ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Европарламенте считают целесообразным продление санкций против РФ

Новости » Политика    12.12.2018 - 20:45
В Европарламенте считают целесообразным продление санкций против РФ
Фото: заседание Европейского парламента (europarl.europa.eu)

В Европарламенте призвали ЕС продлить санкции, если РФ не освободит незаконно арестованных украинских моряков

Европейский парламент считает, что в связи нападением РФ на украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе Европейский союз должен продлить санкции против России. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", передает РБК-Украина.

В документе содержится призыв к Европейскому союзу и его государствам-членам ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если произойдет дальнейшая военная эскалация.

Кроме того, Европейский парламент призвал Россию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе. В Европарламенте серьезно обеспокоены тем, что напряженность может представлять собой "ползучую попытку аннексировать суверенные права Украины на Азовском море". В связи с этим Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море, говорится в резолюции.

Напомним, в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченскому мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.

Отметим, 25 ноября РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки РФ были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, в РФ заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.

Турчинов обсудил ужесточение санкций против РФ с главой представительства НАТО в Украине Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова
Новости Украины ЕвропарламентСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь