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На саммите ЕС планируют обсудить Россию и Brexit, - Макрон

Новина українською → Франция, Суббота 08 мая 2021 17:43
На саммите ЕС планируют обсудить Россию и Brexit, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Президент Франции Эммануэль Макрона рассказал, какие вопросы страны Европейского союза намерены обсудить в ходе саммита, который должен состояться 25 мая. Они планируют обсудить Россию и Brexit.

Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав ЕС, пишет РБК.

Глава Франции отметил, что тема РФ и Brexit поднималась и в ходе сегодняшней встречи.

"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая", - заявил Макрон.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС рассмотрит различные ответные меры на санкции России. Бон отмечал, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной, произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС.

Он добавил, что правительство Франции не может не реагировать на создавшуюся ситуацию.

Как писало РБК-Украина, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции РФ.

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