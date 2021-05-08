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На саміті ЄС планують обговорити Росію і Brexit, - Макрон

Новость на русском → Франція, Субота 08 травня 2021 17:43
На саміті ЄС планують обговорити Росію і Brexit, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, які питання країни Європейського союзу мають намір обговорити в ході саміту, що має відбутися 25 травня. Вони планують обговорити Росію і Brexit.

Про це він заявив за підсумками неформальної зустрічі глав ЄС, пише РБК.

Глава Франції зазначив, що тема РФ і Brexit піднімалася і в ході сьогоднішньої зустрічі.

"Ми обговорили Росію і Brexit. До цих тем ми також повернемося 25 травня", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що саміт ЄС розгляне різні заходи у відповідь на санкції Росії. Бон відзначав, що реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною, провела низку висилок і вжила заходів проти чиновників ЄС.

Він додав, що уряд Франції не може не реагувати на ситуацію, що склалася.

Як писало РБК-Україна, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції РФ.

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