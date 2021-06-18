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На саміті ЄС мають виробити спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон

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Берлін, П'ятниця 18 червня 2021 22:57
На саміті ЄС мають виробити спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію щодо реакції на провокації Росії. Стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.

За його словами, як він, так і канцлер Німеччини Ангела Меркель "згодні, що тут потрібні загальні правила".

"Необхідно проявляти солідарність і реагувати на її провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження "вимогливих" відносин з Росією", - заявив президент Франції.

Макрон перебуває в Берліні ввечері в п'ятницю якраз для переговорів з Меркель щодо двосторонніх і низки міжнародних тем.

Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель заявив, що нова зовнішньополітична стратегія Євросоюзу у відносинах з Росією містить три принципи: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти.

Зазначимо, напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками цього саміту РФ звинуватили у використанні агресивної та безвідповідальної ядерної риторики.

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