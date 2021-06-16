Саммит в Женеве. Итоговые заявления Путина: онлайн

19:38 Путин, говоря о стабильности внешней политики Запада снова вспомнил об Украине.

"Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, от этого все пляшут. Что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, отойти от власти и через месяца три провести новые выборы. Нет, надо было провести кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям: юго-восток и Крым потом", - заявил он.

19:35 "Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой. Ни с нашей стороны, ни с их, никакого давления не было. Встреча была в целом результативной, предметной, конкретной", - заявил Путин.

19:30 "Мы упомянули эту тему, но только вскользь... Подробно мы об этом сегодня не говорили", - сказал Путин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на саммите тема коронавируса.

19:25 "Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, для таких поездок должны созреть условия", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, пригласил ли его Байден посетить Белый дом.

19:15 "В целом, нам понятно, о чем говорят наши американские коллеги, им тоже понятно, о чем мы говорим, когда речь идет о "красных линиях", - заявил Путин, отметив, что "так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли".

19:05 У Путина спросили о интервью Байдена, в котором он назвал Путина убийцей.

"После этого Байден мне позвонил, мы объяснились, меня это устроило", - сказал Путин.

19:04 Путин прокомментировал ситуацию с Навальным, заявив, что он "сознательно шел на то, чтобы быть задержанным".

"Байден затрагивал тему прав человека, мы говорили об этом по его инициативе", - сказал Путин.

19:00 "Что касается обязательств по поводу Украины, оно только одно - способствовать реализации минских соглашений...Что касается учений, мы проводим их на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США", - заявил Путин.

18:55 Путин заявил, что Россия и США договорились вернуть послов. Кроме того, основными темами переговоров Путин назвал стратегическую стабильности, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность. Сам же разговор с Байденом Путин назвал конструктивным.

18:49 "Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. В основе урегулирования ситуации на востоке Украины должны лежать минские соглашения. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась мазком, нечего обсуждать", - заявил Путин.

Первые переговоры президентов США и РФ

Встреча лидеров РФ и США прошла 16 июня в Женеве на вилле La Grange. Джо Байден прибыл в Швейцарию во вторник после саммитов НАТО и G7. Владимир Путин прилетел в Женеву за час до начала переговоров.

Стороны обсудили перспективы восстановления отношений между странами и ряд глобальных вопросов (кибербезопасность, региональные конфликты, контроль над вооружениям, права человека, климатический кризис и др.).

Стоит отметить, президенты встретились впервые после победы Джо Байдена на выборах в США. Прошлые их переговоры состоялись 10 лет назад, но тогда стороны принимали в них участие в другом качестве. Владимир Путин занимал должность главы правительства России, а Джо Байден был вице-президентом Штатов.

Формат встречи и отдельные пресс-конференции

Саммит стартовал 16 июня в 14:30 по Киеву. На протяжении нескольких часов президенты общались в ограниченном и расширенном форматах.

Во время узкой беседы Путина и Байдена также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Стороны отказались от совместного выхода к представителям прессы, каждый глава государства проводит отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров. Итоговый брифинг Владимира Путина был запланирован на 18:00, а пресс-конференция Джо Байдена - на 19:00.

Повестка дня саммита

15 июня в Кремле сообщили о согласовании повестки дня встречи с Байденом: перспективы российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьба с киберпреступностью, экономическое сотрудничество, климатический кризис.

Также среди тем обсуждение проблем на Ближнем Востоке, Сирии, Ливии, ситуации вокруг ядерной программы в Иране, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах и Украина.

В РФ не исключили рассмотрение недавних событий в Беларуси, ситуацию с Алексеем Навальным. Обсуждение данных вопросов, по мнению Кремля, инициирует США.

Заявления Путина перед встречей

Президент РФ назвал целью переговоров восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Владимир Путин опроверг обвинения в причастности Москвы к кибератакам, на чем настаивает США. Он заявил об отсутствии доказательств в причастности России к вмешательству в американские выборы и в разработку вакцин от коронавируса, хакерские атаки на SolarWinds, Microsoft.

Также Путин отрицает обвинения в отравлении Алексея Навального спецслужбами РФ. Однако он отметил, что не может гарантировать, что оппозиционер выйдет живым из тюрьмы. В то же время в США считают, что смерть Навального станет трагедией и покажет, что Россия не соблюдает базовые права человека.

Перед саммитом с Байденом российский президент заявил, что отношения между РФ и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет - "на историческом минимуме". Но по его мнению, у сторон есть общие интересы, несмотря на противоречия.