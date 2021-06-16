Саміт у Женеві. Підсумкові заяви Путіна: онлайн

Після переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві президенти дають окремі прес-конференції про підсумки зустрічі та досягнуті домовленості. Першим проводить брифінг глава РФ.
Головні заяви Путіна про результати саміту з президентом США - в матеріалі РБК-Україна.
19:35 "Ніякого тиску ми не відчували, хоча розмова була прямою. Ні з нашого боку, ні з їх, ніякого тиску не було. Зустріч була в цілому результативною, предметною, конкретною", - заявив Путін.
19:30 "Ми згадали цю тему, але тільки побіжно... Детально ми про це сьогодні не говорили", - сказав Путін, відповідаючи на питання, чи обговорювалася на саміті тема коронавірусу.
19:25 "Байден не запрошував мене в гості, я поки теж не зробив такої пропозиції. Мені здається, для таких поїздок повинні дозріти умови", - сказав Путін, відповідаючи на питання про те, чи запросив його Байден відвідати Білий дім.
19:15 "В цілому, нам зрозуміло, про що говорять наші американські колеги, їм теж зрозуміло, про що ми говоримо, коли мова йде про" червоні лінії", - заявив Путін, зазначивши, що "так далеко, щоб щось ділити, ми з Байденом не дійшли".
19:05 У Путіна запитали про інтерв'ю Байдена, в якому він назвав Путіна вбивцею.
"Після цього Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене це влаштувало", - сказав Путін.
19:04 Путін прокоментував ситуацію з Навальним, заявивши, що він "свідомо йшов на те, щоб бути затриманим".
"Байден торкався теми прав людини, ми говорили про це з його ініціативи", - сказав Путін.
19:00 "Що стосується зобов'язань щодо України, воно тільки одне - сприяти реалізації мінських угод... Що стосується навчань, ми проводимо їх на своїй території, але ми не проводимо навчання підтаскуючи техніку і озброєння до кордону США", - заявив Путін.
18:55 Путін заявив, що Росія і США домовилися повернути послів. Крім того, основними темами переговорів Путін назвав стратегічну стабільність, торговельні відносини, регіональну безпеку і кібербезпека. Саму ж розмову з Байденом Путін назвав конструктивною.
18:49 "Що стосується України, то ця тема зачіпалася. В основі врегулювання ситуації на сході України повинні лежати мінські угоди. Тема вступу України в НАТО зачіпалася мазком, нічого обговорювати", - заявив Путін.
Зустріч лідерів РФ і США пройшла 16 червня в Женеві на віллі La Grange. Джо Байден прибув до Швейцарії у вівторок після самітів НАТО і G7. Володимир Путін прилетів у Женеву за годину до початку переговорів.
Сторони обговорили перспективи відновлення відносин між країнами і ряд глобальних питань (кібербезпека, регіональні конфлікти, контроль над озброєнням, права людини, кліматична криза і ін.).
Варто відзначити, президенти зустрілися вперше після перемоги Джо Байдена на виборах в США. Минулі їх переговори відбулися 10 років тому, але тоді сторони брали в них участь в іншій якості. Володимир Путін обіймав посаду голови уряду Росії, а Джо Байден був віце-президентом Штатів.
Саміт стартував 16 червня о 14:30 за Києвом. Протягом декількох годин президенти спілкувалися в обмеженому і розширеному форматах.
Під час вузької бесіди Путіна і Байдена також були присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен.
Сторони відмовилися від спільного виходу до представників преси, кожен глава держави проводить окрему прес-конференцію за підсумками переговорів. Підсумковий брифінг Володимира Путіна був запланований на 18:00, а прес-конференція Джо Байдена - на 19:00.
15 червня Кремлі повідомили про узгодження порядку денного зустрічі з Байденом: перспективи російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьба з кіберзлочинністю, економічне співробітництво, кліматична криза.
Також серед тем обговорення проблем на Близькому Сході, Сирії, Лівії, ситуації навколо ядерної програми в Ірані, Афганістан, Корейський півострів, Нагорний Карабах і Україна.
У РФ не виключили розгляд недавніх подій в Білорусі, ситуацію з Олексієм Навальним. Обговорення цих питань, на думку Кремля, ініціює США.
Президент РФ назвав метою переговорів відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці за напрямками, що представляють взаємні інтереси .
Володимир Путін спростував звинувачення в причетності Москви до кібератаки, на чому наполягає США. Він заявив про відсутність доказів у причетності Росії до втручання в американські вибори і в розробку вакцин від коронавіруса, хакерські атаки на SolarWinds, Microsoft.
Також Путін заперечив звинувачення в отруєнні Олексія Навального спецслужбами РФ. Однак він зазначив, що не може гарантувати, що опозиціонер вийде живим із в'язниці. У той же час у США вважають, що смерть Навального стане трагедією і покаже, що Росія не дотримується базових прав людини.
Перед самітом з Байденом російський президент заявив, що відносини між РФ і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років - "на історичному мінімумі". Але на його думку, у сторін є спільні інтереси, незважаючи на протиріччя.
Раніше в Білому домі висловили думку, що від переговорів Байдена і Путіна не варто чекати серйозних практичних результатів, завдання зустрічі - "прояснити наміри і можливості" обох сторін.