Саміт у Женеві. Підсумкові заяви Путіна: онлайн

19:35 "Ніякого тиску ми не відчували, хоча розмова була прямою. Ні з нашого боку, ні з їх, ніякого тиску не було. Зустріч була в цілому результативною, предметною, конкретною", - заявив Путін.

19:30 "Ми згадали цю тему, але тільки побіжно... Детально ми про це сьогодні не говорили", - сказав Путін, відповідаючи на питання, чи обговорювалася на саміті тема коронавірусу.

19:25 "Байден не запрошував мене в гості, я поки теж не зробив такої пропозиції. Мені здається, для таких поїздок повинні дозріти умови", - сказав Путін, відповідаючи на питання про те, чи запросив його Байден відвідати Білий дім.

19:15 "В цілому, нам зрозуміло, про що говорять наші американські колеги, їм теж зрозуміло, про що ми говоримо, коли мова йде про" червоні лінії", - заявив Путін, зазначивши, що "так далеко, щоб щось ділити, ми з Байденом не дійшли".

19:05 У Путіна запитали про інтерв'ю Байдена, в якому він назвав Путіна вбивцею.

"Після цього Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене це влаштувало", - сказав Путін.

19:04 Путін прокоментував ситуацію з Навальним, заявивши, що він "свідомо йшов на те, щоб бути затриманим".

"Байден торкався теми прав людини, ми говорили про це з його ініціативи", - сказав Путін.

19:00 "Що стосується зобов'язань щодо України, воно тільки одне - сприяти реалізації мінських угод... Що стосується навчань, ми проводимо їх на своїй території, але ми не проводимо навчання підтаскуючи техніку і озброєння до кордону США", - заявив Путін.

18:55 Путін заявив, що Росія і США домовилися повернути послів. Крім того, основними темами переговорів Путін назвав стратегічну стабільність, торговельні відносини, регіональну безпеку і кібербезпека. Саму ж розмову з Байденом Путін назвав конструктивною.

18:49 "Що стосується України, то ця тема зачіпалася. В основі врегулювання ситуації на сході України повинні лежати мінські угоди. Тема вступу України в НАТО зачіпалася мазком, нічого обговорювати", - заявив Путін.

Перші переговори президентів США і РФ

Зустріч лідерів РФ і США пройшла 16 червня в Женеві на віллі La Grange. Джо Байден прибув до Швейцарії у вівторок після самітів НАТО і G7. Володимир Путін прилетів у Женеву за годину до початку переговорів.

Сторони обговорили перспективи відновлення відносин між країнами і ряд глобальних питань (кібербезпека, регіональні конфлікти, контроль над озброєнням, права людини, кліматична криза і ін.).

Варто відзначити, президенти зустрілися вперше після перемоги Джо Байдена на виборах в США. Минулі їх переговори відбулися 10 років тому, але тоді сторони брали в них участь в іншій якості. Володимир Путін обіймав посаду голови уряду Росії, а Джо Байден був віце-президентом Штатів.

Формат зустрічі і окремі прес-конференції

Саміт стартував 16 червня о 14:30 за Києвом. Протягом декількох годин президенти спілкувалися в обмеженому і розширеному форматах.

Під час вузької бесіди Путіна і Байдена також були присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сторони відмовилися від спільного виходу до представників преси, кожен глава держави проводить окрему прес-конференцію за підсумками переговорів. Підсумковий брифінг Володимира Путіна був запланований на 18:00, а прес-конференція Джо Байдена - на 19:00.

Порядок денний саміту

15 червня Кремлі повідомили про узгодження порядку денного зустрічі з Байденом: перспективи російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьба з кіберзлочинністю, економічне співробітництво, кліматична криза.

Також серед тем обговорення проблем на Близькому Сході, Сирії, Лівії, ситуації навколо ядерної програми в Ірані, Афганістан, Корейський півострів, Нагорний Карабах і Україна.

У РФ не виключили розгляд недавніх подій в Білорусі, ситуацію з Олексієм Навальним. Обговорення цих питань, на думку Кремля, ініціює США.

Заяви Путіна перед зустріччю

Президент РФ назвав метою переговорів відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці за напрямками, що представляють взаємні інтереси .

Володимир Путін спростував звинувачення в причетності Москви до кібератаки, на чому наполягає США. Він заявив про відсутність доказів у причетності Росії до втручання в американські вибори і в розробку вакцин від коронавіруса, хакерські атаки на SolarWinds, Microsoft.

Також Путін заперечив звинувачення в отруєнні Олексія Навального спецслужбами РФ. Однак він зазначив, що не може гарантувати, що опозиціонер вийде живим із в'язниці. У той же час у США вважають, що смерть Навального стане трагедією і покаже, що Росія не дотримується базових прав людини.

Перед самітом з Байденом російський президент заявив, що відносини між РФ і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років - "на історичному мінімумі". Але на його думку, у сторін є спільні інтереси, незважаючи на протиріччя.