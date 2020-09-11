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Саммит Вышеградской группы будет сосредоточен на ситуации в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Запланированный на 11 сентября саммит Вышеградской группы будет в основном сосредоточен на событиях в Беларуси. Участники встречи согласуют общую позицию для давления на Европейский Союз, чтобы он сделал больше для белорусского народа.

Об этом заявили польские официальные лица, сообщает Reuters.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил вето на предложение Польши пригласить на саммит глав центральноевропейских государств лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

"Я не хочу делать поспешные шаги, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, станут основой для белорусской пропаганды и, в конце концов, будут контрпродуктивными", - сказал Бабиш.

Отметим, что в Вышеградскую четверку входят четыре государства - Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Сейчас в группе председательствует Польша.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. На выборах официально победил Лукашенко, но Евросоюз и белорусская оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусская оппозиция считает, что на самом деле победила на выборах именно Тихановская, которая была главной конкуренткой Лукашенко.

Сейм Литвы назвал оппозиционерку Светлану Тихановську законно избранным лидером Беларуси и призвал международное сообщество поддержать ее требование о проведении новых выборов в стране.

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