Саммит "Восточного партнерства" призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ

В документе не указывается об усилении российской агрессии возле границ с Украиной.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона "Восточного партнерства", которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности. Мы призываем к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неурегулированных конфликтов", - говорится декларации.

В документе также отмечается, что мирное разрешение конфликтов, построение доверия и добрососедских отношений необходимы для экономического и социального развития и сотрудничества.

"Мы приветствуем усилия ЕС, более активное участие и усиление роли в предотвращении конфликтов, разрешении конфликтов, укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных переговорных форматов и процессов, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - говорится в заявлении.