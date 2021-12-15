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Саміт "Східного партнерства" закликав вирішити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ

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Брюссель, Середа 15 грудня 2021 23:44
Саміт "Східного партнерства" закликав вирішити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ Фото: ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

ЄС стурбований напруженістю в регіоні "Східного партнерства". Брюссель закликає до мирного врегулювання ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на декларацію ЄС за підсумками саміту "Східного партнерства".

У документі не вказується про посилення російської агресії біля кордонів з Україною.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані триваючою дестабілізацією і порушеннями принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону "Східного партнерства", які створюють загрозу миру, безпеці і стабільності. Ми закликаємо до відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню неврегульованих конфліктів", - йдеться в декларації.

У документі також наголошується, що мирне вирішення конфліктів, побудова довіри і добросусідських відносин необхідні для економічного і соціального розвитку і співпраці.

"Ми вітаємо зусилля ЄС, більш активну участь і посилення ролі в запобіганні конфліктів, вирішенні конфліктів, зміцненні довіри в рамках або на підтримку існуючих узгоджених переговорних форматів і процесів, в тому числі за допомогою присутності на місцях, коли це необхідно", - йдеться в заяві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від лідерів ЄС чітких сигналів щодо Росії на саміті "Східного партнерства".

Своєю чергою в ЄС запевнили Україну в підтримці і прихильності її суверенітету і територіальної цілісності. За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Брюссель дасть тверду відповідь на агресію РФ проти України.

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