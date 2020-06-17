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Саміт Україна-ЄС відбудеться 1 жовтня

Новини » Політика     17.06.2020 - 20:42
Саміт Україна-ЄС відбудеться 1 жовтня
Фото: Ігор Жовква (theoutlook com ua)

На саміті очікується підписання угоди про спільний авіаційний простір

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС. Він запланований на 1 жовтня.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на саміті очікується підписання угоди про спільний авіаційний простір.

"Всім було відомо про проблеми між Великобританією і Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. З виходом Британії з Євросоюзу ця проблема зникла. Зараз йдуть останні технічні переговори. Свою формулювання про статус аеропорту повинна дати Іспанія. І у нас є конкретна мета, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні це угода, нарешті, було підписано", - зазначив Жовква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС скликав на 18 червня саміт лідерів "Східного партнерства".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Саміт Україна - ЄС
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