В ЕС подтвердили дату саммита "Восточного партнерства"

Фото: Восточное партнерство (eapyouth.eu)

Саммит пройдет в формате видеоконференции

Европейский союз созвал на 18 июня саммит лидеров "Восточного партнерства". Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Соответствующая информация появилась на сайте Европейского совета.

Сообщается, что в саммите примут главы 27 стран-членов ЕС, а также лидеры стран "Восточного партнерства": Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Саммит пройдет под председательством президента Евросовета Марля Мишеля при участии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Бореля.

"Лидеры еще раз подтвердят стратегическую важность "Восточного партнерства" (ВП). Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая существенную поддержку ЕС в борьбе с последствиями вспышки в регионе "Восточного партнерства". Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные политические цели "Восточного партнерства" и разработку результатов на период после 2020 года, которые будут одобрены на физическом саммите в начале 2021 года", - сообщили в ЕС.

Напомним, проведение саммита планировалось в классическом варианте, однако из-за пандемии коронавируса встречу решили провести в формате видеоконференции.

Также РБК-Украина писало, что изначально в саммите не должны были брать участие лидеры стран-членов ЕС.

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Автор: Игорь Литвиненко