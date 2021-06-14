Саммит НАТО расширит действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг

На саммите НАТО , который сегодня пройдет в Брюсселе, ожидается, что альянс расширит действие коллективной обороны на космос. Это означает, что нападение на союзника в космосе, в том числе на космический аппарат, будет поводом для коллективного ответа.

Об этом на онлайн-дискуссии перед открытием саммита заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, одной из тем саммита должна стать борьба с угрозами в киберпространстве и космосе.

"НАТО подтвердит, что нападения на космические аппараты альянса или нападения из космоса могут привести к коллективному ответу", - отметил Столтенберг.

Таким образом статья, которая касается принципов коллективной самообороны НАТО, будет распространена не только на землю, воду и воздух, но и на космическое пространство.