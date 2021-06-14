UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Саммит НАТО расширит действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг

Автор: РБК-Украина

На саммите НАТО, который сегодня пройдет в Брюсселе, ожидается, что альянс расширит действие коллективной обороны на космос. Это означает, что нападение на союзника в космосе, в том числе на космический аппарат, будет поводом для коллективного ответа.

Об этом на онлайн-дискуссии перед открытием саммита заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, одной из тем саммита должна стать борьба с угрозами в киберпространстве и космосе.

"НАТО подтвердит, что нападения на космические аппараты альянса или нападения из космоса могут привести к коллективному ответу", - отметил Столтенберг.

Таким образом статья, которая касается принципов коллективной самообороны НАТО, будет распространена не только на землю, воду и воздух, но и на космическое пространство.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО внесет изменение в статью о коллективной обороне, чтобы приравнять нападение на космический спутник одного из членов альянса к нападению на НАТО.

Он уточнил, что в случае принятия такого решения 5 статья устава НАТО о коллективной безопасности может быть применена в случае нападения в космосе.

Он также говорил, что НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОЙенс Столтенбергкосмос