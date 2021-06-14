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Саміт НАТО розширить дію колективної оборони на космос, - Столтенберг

Автор: РБК-Україна

На саміті НАТО, який сьогодні пройде в Брюсселі, очікується, що альянс розширить дію колективної оборони на космос. Це означає, що напад на союзника в космосі, в тому числі на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.

Про це на онлайн-дискусії перед відкриттям саміту заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі.

"НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді", - зазначив Столтенберг.

Таким чином стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО внесе зміну до статті про колективну оборону, щоб прирівняти напад на космічний супутник одного з членів альянсу до нападу на НАТО.

Він уточнив, що в разі прийняття такого рішення 5 стаття статуту НАТО про колективну безпеку може бути застосована в разі нападу в космосі.

Він також говорив, що НАТО буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії.

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Новини України НАТОЄнс Столтенбергкосмос