Саміт НАТО розширить дію колективної оборони на космос, - Столтенберг

На саміті НАТО , який сьогодні пройде в Брюсселі, очікується, що альянс розширить дію колективної оборони на космос. Це означає, що напад на союзника в космосі, в тому числі на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.

Про це на онлайн-дискусії перед відкриттям саміту заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі.

"НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді", - зазначив Столтенберг.

Таким чином стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.