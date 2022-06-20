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Саммит НАТО не конечный срок для решения вопроса о Финляндии и Швеции, - Турция

Фото: саммит НАТО не конечный срок для Тцреччина, чтобы решить вопрос о Финляндии и Швеции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лидеры НАТО надеялись, что брюссельские переговоры проложат путь для официального одобрения присоединения северных государств к блоку на саммите в Мадриде.

Однако пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки продолжатся после раунда переговоров в Брюсселе по этому вопросу.

"Мадридский саммит НАТО еще не конечный срок, поэтому наши переговоры будут продолжаться. Существование террористических организаций должно закончиться в этих странах. Это то, чего мы ожидаем как от Финляндии, так и от Швеции", - сказал Калин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Турция имеет законные опасения по поводу безопасности из-за терроризма, которые должны быть решены.

"Поэтому мы продолжим наши переговоры по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО, и я с нетерпением надеюсь найти путь вперед как можно скорее", - сказал он.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Однако позже Анкара выдвинула условия для скандинавских стран, при выполнении которых она не будет против их вступления в НАТО.

Кроме этого, Турция согласилась провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией 20 июня.

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НАТОШвецияФинляндияТурция