Саммит НАТО не конечный срок для решения вопроса о Финляндии и Швеции, - Турция

Лидеры НАТО надеялись, что брюссельские переговоры проложат путь для официального одобрения присоединения северных государств к блоку на саммите в Мадриде.

Однако пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки продолжатся после раунда переговоров в Брюсселе по этому вопросу.

"Мадридский саммит НАТО еще не конечный срок, поэтому наши переговоры будут продолжаться. Существование террористических организаций должно закончиться в этих странах. Это то, чего мы ожидаем как от Финляндии, так и от Швеции", - сказал Калин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Турция имеет законные опасения по поводу безопасности из-за терроризма, которые должны быть решены.

"Поэтому мы продолжим наши переговоры по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО, и я с нетерпением надеюсь найти путь вперед как можно скорее", - сказал он.