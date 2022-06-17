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Турция все же проведет переговоры с Финляндией и Швецией: когда и где

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Турция, Пятница 17 июня 2022 21:01
Турция все же проведет переговоры с Финляндией и Швецией: когда и где Фото: Турция согласилась на переговоры с Финляндией и Швецией (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Турция все же согласилась провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Встреча должна состояться в понедельник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, переговоры пройдут в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Трехсторонняя встреча Турции, Швеции и Финляндии пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник", - написал журналист.

Как известно, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Однако позже стало известно, что Анкара выдвинула условия для Скандинавских стран, при выполнении которых Турция не будет против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Турция отказалась участвовать в трехсторонних переговорах со скандинавами, которые были запланированы на 15 июня.

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