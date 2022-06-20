Саммит НАТО не конечный срок для решения вопроса о Финляндии и Швеции, - Турция
Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Лидеры НАТО надеялись, что брюссельские переговоры проложат путь для официального одобрения присоединения северных государств к блоку на саммите в Мадриде.
Однако пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки продолжатся после раунда переговоров в Брюсселе по этому вопросу.
"Мадридский саммит НАТО еще не конечный срок, поэтому наши переговоры будут продолжаться. Существование террористических организаций должно закончиться в этих странах. Это то, чего мы ожидаем как от Финляндии, так и от Швеции", - сказал Калин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Турция имеет законные опасения по поводу безопасности из-за терроризма, которые должны быть решены.
"Поэтому мы продолжим наши переговоры по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО, и я с нетерпением надеюсь найти путь вперед как можно скорее", - сказал он.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.
Однако позже Анкара выдвинула условия для скандинавских стран, при выполнении которых она не будет против их вступления в НАТО.
Кроме этого, Турция согласилась провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией 20 июня.