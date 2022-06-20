Саміт НАТО не кінцевий термін для вирішення питання щодо Фінляндії та Швеції, - Туреччина
Туреччина заявила, що не розглядає саміт НАТО в Мадриді наступного тижня як кінцевий термін для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Лідери НАТО сподівалися, що брюссельські переговори прокладуть шлях для офіційного схвалення приєднання північних держав до блоку на саміті в Мадриді.
Проте речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що переговори між Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі триватимуть після раунду переговорів у Брюсселі з цього питання.
"Мадридський саміт НАТО ще не кінцевий термін, тому наші переговори триватимуть. Існування терористичних організацій має закінчитися в цих країнах. Це те, чого ми очікуємо як від Фінляндії, так і від Швеції", - сказав Калін.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Туреччина має законні занепокоєння щодо безпеки через тероризм, які повинні бути вирішені.
"Тому ми продовжимо наші переговори щодо заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, і я з нетерпінням сподіваюся знайти шлях вперед якомога швидше", - сказав він.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією.
Однак пізніше Анкара висунула умови для скандинавських країн, при виконанні яких вона не буде проти їхнього вступу в НАТО.
Окрім цього, Туреччина погодилася провести тристоронні переговори з Фінляндією і Швецією 20 червня.