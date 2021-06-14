Саммит G7, ЧП на Евро-2020, умер Григорий Чапкис: новости за выходные

Лидеры "Большой семерки" завершили саммит в британском Корнуолле, умер знаменитый хореограф Григорий Чапкис, во время матча Евро-2020 проводили реанимацию на поле. Подробнее о том, что произошло на выходных, 12-13 июня, - в материале РБК-Украина.

Климат, COVID, Украина и Беларусь: главные заявления саммита G7

Лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС завершили саммит "Большой семерки" (G7) 2021 в британском Корнуолле. В своем финальном коммюнике главы государств G7 затронули ряд вопросов, в частности, не обошли стороной и ситуацию в Украине.

Главные тезисы из финального коммюнике лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.

Украина проиграла Нидерландам, по ходу матча отыгравшись с 0:2

Сборная Украины проиграла Нидерландам в драматичном матче на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко отыгралась с 0:2 во втором тайме, но не смогла удержать ничью.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам

Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Смерть знаменитого танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года.

Легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов, многолетний судья шоу "Танцы со звездами" 24 февраля отметил 91 день рождения.

Вакарчук разводится с женой после 20 лет брака

Святослав Вакарчук разводится со своей женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни. Пара вместе воспитывает дочь Диану, которая является падчерицей для лидера "Океан Ельзи" и экс-нардепа.

О решении расторгнуть отношения Вакарчук сообщил 12 июня. Он также отметил, что причины подобного решения остаются их с Лялей личным делом.

В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир, который ночью упал с верхней полки

В поезде № 358 "Рахов-Киев" умер пассажир. Ночью он упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов.

По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле, по словам железнодорожников, не было. При этом сообщается, что пассажир не воспользовался ремнями безопасности, которыми была обустроена его полка.

Выявлены изменения основных симптомов COVID-19

Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов. Об этом заявляют ученые одного из старейших университетов Англии - Королевского колледжа Лондона. Как передает Mirror, они считают наиболее частыми симптомами головную боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения пока считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость. Головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Матч Дании и Финляндии прервали: Эриксену проводили реанимацию прямо на поле

Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван. В конце первого тайма потерял сознание полузащитник Дании Кристиан Эриксен.

Футболист упал у бровки поля, постепенно остановившись в беге. И потерял сознание. После этого медики длительно занимались Кристианом и проводили реанимацию игроку на поле, включая непрямой массаж сердца. В итоге Эриксена увезли со стадиона в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В тот же день матч Дания - Финляндия был доигран. Финны победили 1:0, нанеся только один удар в створ ворот.

Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом на начало недели

Погода в Украине сегодня, 14 июня, порадует только любителей дождей. При этом осадки ожидаются почти во всех областях страны. Исключением будет Ровенская область, где температура воздуха составит +17+19 градусов.