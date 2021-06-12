В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир, который ночью упал с верхней полки
В поезде № 358 "Рахов-Киев" умер пассажир. Ночью он упал с верхней полки.
По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов.
По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле, по словам железнодорожников, не было. При этом сообщается, что пассажир не воспользовался ремнями безопасности, которыми была обустроена его полка.
Сейчас обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция вместе с железнодорожниками.
Ранее сообщалось, что двое пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне через что поезд задерживался примерно на шесть часов. Нарушителями оказались военнослужащие.
Напомним, в поезде Ужгород-Одесса пьяный мужчина вступил в конфликт с пассажирами, после чего устроил драку.