Саммит G20 в Осаке стартовал со встречи Трампа и Абэ

В японской Осаке стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки", первую встречу в его рамках проводят президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Ожидается, что лидеры США и Японии обсудят, в частности, торговлю и поставки вооружения.

"Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность, и поставки большого количества вооружения", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он положительно оценил растущие инвестиции японских автомобильных компаний в американскую экономику. Абэ, в свою очередь, отметил, что столь частые визиты Трампа в Японию свидетельствуют о крепости их союза.

Напомним, ранее сообщалось, что на полях G20 президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате по Донбассу.

До этого украинский МИД призвал участников саммита G20 усилить давление на Россию в вопросе моряков. Также глава МИД Украины Павел Климкин подписал соответствующие обращения к министрам иностранных дел стран G20 и Европейского союза.