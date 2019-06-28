Саміт G20 в Осаці стартував із зустрічі Трампа та Абе

В японській Осаці стартував саміт лідерів країн "Великої двадцятки", першу зустріч у його рамках проводять президент США Дональд Трамп і японський прем'єр Сіндзо Абе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Очікується, що лідери США і Японії обговорять, зокрема, торгівлю і постачання озброєння.

"Ми обговоримо торгівлю, ми обговоримо безпеку, і поставки великої кількості озброєння", - підкреслив Трамп.

Крім того, він позитивно оцінив зростаючі інвестиції японських автомобільних компаній в американську економіку. Абе, у свою чергу, зазначив, що такі часті візити Трампа в Японії свідчать про їх міцний союз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полях G20 президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі з Донбасу.

До цього український МЗС закликав учасників саміту G20 посилити тиск на Росію в питанні моряків. Також глава МЗС України Павло Клімкін підписав відповідні звернення до міністрів закордонних справ країн G20 і Європейського союзу.