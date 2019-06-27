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Макрон и Путин обсудят подготовку саммита в нормандском формате

Новости » Политика    27.06.2019 - 19:24
Макрон и Путин обсудят подготовку саммита в нормандском формате
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Тему нормандского формата обсудят в рамках саммита G20 в Токио

На полях саммита "Большой двадцатки" в Токио (Япония) президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате по Донбассу. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн, передают российские СМИ.

Берман подтвердила, что Макрон намерен в ближайшем будущем организовать саммит в "нормандском формате".

"Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке", - добавила посол.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал российские власти активизировать контакты с Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.

"Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - отметил Зеленский.

Зеленский обратился к Путину из-за моряков
Новости Украины Владимир ПутинДонбасснормандский форматЭммануэль Макрон
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