МИД призвал на саммите G20 усилить давление на Россию в вопросе моряков

Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

По завершению срока решения трибунала ООН по морскому праву Украина имеет право выносить вопрос на рассмотрение ООН

Министерство иностранных дел Украины призвало усилить давление на Российскую Федерацию в вопросе военнопленных украинских моряков на саммите G20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Павла Климкина в Facebook.

Как отметил министр, сегодня истекает срок, отведенный России Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков.

"Россия продолжает делать вид, что это его не касается. Только вот, как нарочно, все члены арбитража, кроме российского судьи, почему-то думают иначе", - отметил Климкин.

Также он заявил, что подписал письма к министрам иностранных дел стран G20 и Европейского союза.

"Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков", - сказал министр.

Климкин отметил, что по завершению срока Украина имеет не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос на рассмотрение ООН и других международных организаций.

"И главное: Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля не будет меняться по поводу возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских моряков на полях саммита "Большой двадцатки".