Саммит ЕС-Россия был бы подарком Путину за агрессивную политику, - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против саммита ЕС-Россия. Этот саммит был бы подарком для российского президента Владимира Путина.

Он заявил, что Европейский Совет отверг предложение перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на самом высоком уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС.

"Сегодня это была бы своего рода награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, разного рода атак", - заявил польский премьер.

Вместе с тем, Европейский совет осудил хакерские атаки на страны ЕС, в частности Польшу и Ирландию.