Саміт ЄС визначив пріоритети у боротьбі з коронавірусом

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Лідери країн ЄС погодили п’ять пріоритетів у боротьбі з пандемією

Лідери країн ЄС на саміті погодили ключові пріоритети у спільних діях задля подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель на прес-конференції, яка транслювалася на мультимедійному порталі Євросоюзу.

За його словами, лідери країн ЄС погодили п’ять пріоритетів.

Перший стосується продовження заходів та координації зусиль країн-членів, аби стримати розповсюдження вірусу. Для цього необхідно посилити нашу систему охорони здоров’я.

Другий пріоритет - координація зусиль на рівні і ЄС, і національних урядів для забезпечення необхідної кількості медичного обладнання, яке країни-члени потребують у боротьбі з вірусом.

Третій - координація зусиль з метою підтримки досліджень для пришвидшення розробки вакцини проти коронавірусу.

Четвертий пріоритет - вирішення економічних питань, оскільки криза, яка вдарила по Європі та по світу, має економічні й соціальні наслідки.

П’ятий - евакуація європейських громадян, які зараз перебувають у третіх країнах і хочуть повернутися додому.

Також лідери ЄС погодили рішення стосовно контролю на внутрішніх та зовнішніх кордонах Євросоюзу. Пріоритетом у поточній ситуації є обмеження "необов’язкових" подорожей з одночасним продовженням та гарантуванням свободи переміщення товарів, що має ліквідувати дефіцит і захистити спільний європейський ринок.

Зазначимо, що саміт відбувався в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, під час саміту Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спалах коронавірусу COVID-19 може призвести до розпаду Шенгенської зони.

Зазначимо, що станом на 26 березня кількість випадків захворювання коронавірусом в світі перевищив 500 тисяч. При цьому більше 23 тисяч померли від COVID-19.