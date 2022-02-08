Саммит "Дія" 2022. Презентация новых услуг: трансляция

Начался саммит по случаю 2-летия "Дія" . Во время выставки представят новые услуги, которые вскоре или уже сегодня станут доступными в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых услуг приложения "Дія".

Новые услуги приложения представят:

президент Украины Владимир Зеленский;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

команда "Дія" и Минцифры;

Во время саммита раскроют больше подробностей относительно функции генерирования справки о несудимости.

"Не бойтесь мечтать! 3 года назад мы начали говорить о государстве в смартфоне и это была мечта. Два года назад мы начали его строить. И это был вызов. Сегодня мы имеем 14 млн пользователей "Дія" – и это реальность!", - заявил Зеленский.