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Саммит "Дія" 2022. Презентация новых услуг: трансляция

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Вторник 08 февраля 2022 11:26
Саммит "Дія" 2022. Презентация новых услуг: трансляция Фото: начался саммит" действия " 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начался саммит по случаю 2-летия "Дія". Во время выставки представят новые услуги, которые вскоре или уже сегодня станут доступными в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых услуг приложения "Дія".

Новые услуги приложения представят:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • команда "Дія" и Минцифры;

Во время саммита раскроют больше подробностей относительно функции генерирования справки о несудимости.

"Не бойтесь мечтать! 3 года назад мы начали говорить о государстве в смартфоне и это была мечта. Два года назад мы начали его строить. И это был вызов. Сегодня мы имеем 14 млн пользователей "Дія" – и это реальность!", - заявил Зеленский.

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