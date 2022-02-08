Саміт "Дії" 2022. Презентація нових послуг: трансляція
Фото: розпочався саміт "Дії" 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розпочався саміт з нагоди 2-річчя "Дії". Під час виставки презентуватимуть нові послуги, які незабаром або ж вже сьогодні стануть доступними у застосунку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових послуг застосунку "Дія".
Нові послуги застосунку презентуватимуть:
- президент України Володимир Зеленський;
- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- команда "Дії" та Мінцифри;
Під час саміту розкриють більше подробиць щодо функції генерування довідки про несудимість.
"Не бійтесь мріяти! 3 роки тому ми почали говорити про державу в смартфоні і це була мрія. Два роки тому ми почали її будувати. І це був виклик. Сьогодні ми маємо 14 млн користувачів "Дії" - і це реальність!", - заявив Зеленський.