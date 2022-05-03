Саммит АСЕАН в мае будет "историческим". Обсудят войну РФ с Украиной, - советник Госдепа

Он отметил, что специальная встреча АСЕАН в мае "будет историческим саммитом"

"Это будет первый раз, когда лидеры стран АСЕАН смогут встретиться здесь, в Вашингтоне, и это будет самая большая встреча лидеров в Вашингтоне с тех пор, как началась пандемия", - рассказал Шолле.

В ходе встречи США призовут лидеров стран АСЕАН к солидарности с Украиной и, по примеру Штатов, к санкциям в отношение РФ.

"Наше обращение к союзникам и друзьям АСЕАН - это то же самое обращение, которое мы делаем ко всем нашим союзникам и друзьям по всему миру: совершенно четко ясно, на чьей стороне нужно быть по поводу того, что Россия делает в Украине", - подчеркивает представитель Госдепа.

Шолле добавил, что Вашингтон хочет, чтобы "друзья из АСЕАН поддержали нашу политику изоляции и наказания России".